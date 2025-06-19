Запас хода 3000 км и зарядка за 5 минут: Huawei запатентовала батарею нового поколения

По созданию инновационного аккумулятора, правда, есть большие вопросы.

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Китайский технологический гигант Huawei готовит прорыв в области разработки аккумуляторов для электромобилей. Компания запатентовала батарею, с которой можно будет проехать несколько тысяч километров без подзарядки, сообщает CarNewsChina.

Твердотельная батарея нового поколения на основе сульфида имеет емкость 500 Вт·ч/кг, что в два-три раза больше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов. С таким аккумулятором можно проехать 3000 км на одном заряде, а пополнение запаса электроэнергии займет всего-навсего пять минут.

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Как скоро тяговый аккумулятор Huawei поступит в массовое производство — большой вопрос. Проблема в том, что пока ни в Китае, ни в любой другой стране нет подходящей зарядной инфраструктуры для подобного накопителя энергии. Плюс, в целом твердотельные батареи технически сложнее и намного дороже литий-ионных аналогов. Вдобавок, при производстве требуется переоснащения гигафабрики, что ещё больше осложняет серийный выпуск.

С другой, сфера разработки тяговых аккумуляторов стремительно развивается, особенно в Китае. Компании из Поднебесной ежегодно регистрируют свыше 7600 патентов на твердотельные аккумуляторы, что составляет около 36,7% от мировых разработок в этой области. И может быть, инновационный источник питания от Huawei ещё сильнее ускорит эти темпы развития.

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