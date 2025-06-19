Стало известно, почему АвтоВАЗ отказался от полноприводного варианта Lada Azimut

Топ-менеджер тольяттинского концерна рассказал о решении сделать паркетник Lada только переднеприводным.

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Первый кроссовер Lada, представленный 18 июня на ПМЭФ-2025, будет только переднеприводным. Несмотря на три версии мотора, два типа коробки передач и высокий дорожный просвет в 210 мм, 4WD-версии в гамме «Азимута» нет и не планируется. О причинах такого решения рассказал директор по продукции АвтоВАЗа Олег Груненков.

По словам топ-менеджера, компания провела опрос среди потенциальных покупателей и пришла к выводу, что отношение к полному приводу среди автолюбителей неоднозначное. Кроме того, машина с двухосной трансмиссией сложнее в обслуживании и дороже в целом, чем с моноприводом. В итоге был выбран компромиссный вариант, обеспечивающий сбалансированное сочетание между характеристиками и стоимостью.

«Полный привод имеет не только преимущества, но и существенные недостатки. Речь идет о повышенном расходе топлива, необходимости дополнительного обслуживания и, как следствие, увеличении итоговой стоимости автомобиля», — приводит слова Груненкова издание «За рулём».

В перспективе Lada Azimut станет первым автомобилем с турбомотором в нынешней гамме АвтоВАЗа. В течение нескольких следующих лет в дополнение к атмосферникам на 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. появится 1,5-литровая турбочетверка на 150 сил. И если два первых агрегата работают в паре с вариатором, то третий будет стыковаться с классическим «автоматом».

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