Российский автопром получит новые меры государственной поддержки

В ближайшие пару недель будут определены наиболее востребованные меры.

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Российское правительство изучает различные варианты поддержки отечественных автопроизводителей и покупателей автомобилей на фоне падения продаж и сокращения производства. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

По сведениям Минпромторга РФ, продажи новых легковых машин по итогам января-мая упали на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных причин сокращения рынка эксперты называют такие факторы, как ключевая ставка и стоимость кредитов, а также ожидание возвращения ушедших марок.

На фоне сокращения спроса отечественные автопроизводители вынуждены корректировать планы производства. Так, например, АвтоВАЗ изменил план на текущий год на 20-25% — до 367,2 тыс. автомобилей.

«Нужно, с одной стороны, поддержать автопроизводителей, а, с другой стороны, мотивировать потребителей не на депозитах где-нибудь держать средства, а приобретать автомобиль. Можно будет где-то недели через две уже выбрать из предложенных мер те, которые будут наиболее востребованы», — приводит слова Мантурова информационное агенство ТАСС.

Одной из последних мер на данный момент стало возращение программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль», по которой семьи с двумя детьми могут купить новую машину российского производства со скидкой 10%.

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