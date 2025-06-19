ИИ-ассистент от Сбера на Lada Azimut сможет вызывать помощь и давать советы водителю

Умный помощник от Сбера в кроссовере Lada в будущем получит продвинутые функции. Это будет следующий шаг в развитии интеллектуальной системы.

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Виртуальный помощник, интегрированный в мультимедийную систему кроссовера Lada Azimut, в будущем сможет давать подсказки автомобилисту при запуске машины и вызывать помощь при необходимости. О планах по добавлению таких функций на презентации новой системы на ПМЭФ-2025 рассказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Будущий флагман АвтоВАЗа станет первой моделью, в которую будет встроена новая мультимедийная система с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat. Кроме того, в неё будут интегрированы сервисы и решения Сбера, привычные для миллионов пользователей.

Это важная веха сотрудничества Сбера и АвтоВАЗа в сфере цифровизации производства и интеграции высокотехнологичных продуктов в автомобильную продукцию автоконцерна, а также в рамках стратегии развития экосистемы продуктов и сервисов Сбера для автолюбителей.

«Для Сбера это первый опыт подобного соглашения с автопроизводителем, и нам ещё предстоит решить много сложных задач, чтобы обеспечить международный уровень работы умного помощника на борту. Следующим шагом должно стать подключение к искусственному интеллекту, чтобы, например, умный помощник мог сам вызвать помощь при необходимости или подсказать, что нужно сделать, чтобы машина завелась», — прокомментировал председатель правления Сбербанка на презентации в четверг, 19 июня.

Также Герман Греф подчеркнул, что впервые в России бюджетная машина получит весь набор современных сервисов, которые обычно ставят в значительно более дорогие машины.

Какие ещё сервисы и решения Сбера интегрированы в «мультимедийку» на Lada Azimut?

ИИ-ассистент под управлением нейросети GigaChat в мультимедийной системе от Сбера поможет водителю построить маршрут, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана. Среди других решений — авторизация со Сбер ID для доступа к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров. Предусмотрена также подписка СберПрайм, открывающая полный доступ к музыкальному сервису Звук. Ещё в списке функций — онлайн-оплата топлива, не выходя из машины, с помощью сервиса «Заправить авто», в том числе бонусами Спасибо.

На конвейер Lada Azimut встанет в первой половине 2026 года. В продаже новинка появится через несколько месяцев после запуска производства — в июне-июле.

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