Автомобили АвтоВАЗа будут оснащаться мобильной связью СберМобайла

Первые автомобили Lada с SIM-картами СберМобайла появятся уже в 2025 году.

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Крупнейший российский концерн АвтоВАЗ и оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, на полях ПМЭФ-2025 объявили о начале сотрудничества. В рамках партнёрства сим-карты СберМобайла будут интегрированы в телематический блок на разных моделях Lada.

Владельцы автомобилей Lada, подключенных к сети Сбермобайла, получат доступ к различным функциям. В частности, они смогут в реальном времени получать информацию о пробках и дорожной ситуации, пользоваться стриминговыми сервисами, телематикой и обновлять карты навигатора в режиме онлайн.

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СберМобайл — один из множества сервисов и решений Сбера, интегрированных в мультимедийную систему будущего флагмана Lada Azimut, премьера которого состоялась 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы рады началу сотрудничества со СберМобайлом, который в своей работе использует мобильные сети одновременно нескольких операторов. Это означает более надежную связь практически в любой точке маршрута движения автомобиля. Уверен, что это оценят наши покупатели», — заявил первый исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев.

Генеральный директор СберМобайла Сергей Волков подчеркнул, что цифровой сервис планирует и дальше участвовать в проектах АвтоВАЗа: по оснащению новых серий и моделей, обеспечению корпоративной связи и внедрению IoT-решений.

Первые автомобили Lada, подключенные к сети СберМобайла, появятся в продаже до конца 2025 года.

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