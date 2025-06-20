Lada Iskra будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ запустит дополнительную сборку своей новой модели.

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Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ запустит производство новой модели Lada Iskra на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. О соглашении со сборочной площадкой «Автозавод Санкт-Петербург» концерн объявил на полях ПМЭФ-2025.

Массовое производство автомобилей нового семейства «Искра» стартовало 19 апреля в Тольятти. Дополнительная площадка в Северной столице будет запущена в сентябре – до конца года там планируется собрать около 4000 экземпляров.

© АВТОВАЗ

«У дилерской сети Lada есть успешный опыт продажи автомобилей XCite, которые производят в Северной столице. Мы оценили высокое качество сборки этих кроссоверов и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой – Lada Iskra. Это обеспечит сохранение опытного коллектива Автозавода и даст дополнительные заказы для российской компонентной отрасли», — прокомментировал сделку глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Тольяттинский автогигант уже имеет опыт сотрудничества с экс-заводом Nissan. Во второй половине 2023 года на этом предприятии осуществлялась сборка среднеразмерного кроссовера Lada X-cross 5,представлявшего собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77.

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