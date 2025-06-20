Глава КамАЗа анонсировал расширение модельного ряда «Москвича»

Скоро на конвейер столичного автозавода встанет четвертая модель.

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В ближайшие месяцы семейство автомобилей «Москвич» пополнится новой моделью. Об этом заявил совладелец и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2025.

Сейчас столичный автозавод выпускает городской кроссовер «Москвич 3», седан «Москвич 6» и электрокар «Москвич 3е». Вероятнее всего, следующей моделью станет «Москвич 8» на базе трёхрядного китайского кроссовера JAC Sehol X8 Plus.

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«По «Москвичу» в этом году планируем производить 1,8-2,2 тысячи машин в месяц. В ближайшие месяцы готовим расширение модельного ряда», — сказал глава КамАЗа в интервью РБК.

Завод «Москвич» располагается на бывшей площадке «Renault Россия», которое после ухода французской марки в 2022 году было передано правительству Москвы и КамАЗу. Сторонам принадлежат по 50% акций предприятия.

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