Mercedes-Benz возродила культовый гоночный автомобиль 90-х

Эта знаменитая машина вернется на трек уже в 2026 году.

© Mercedes-Benz

Немецкая инжиниринговая фирма HWA объявила о возрождении легендарной гоночной модели Mercedes-Benz 190E, задававшей темп на мировых трассах в 80-х и первой половине 90-х, сообщает AutoCar.

Два экземпляра Mercedes-Benz 190E Evo, созданные по мотивам легендарной машины, в 2026 году выйдут на старт «24 часов Нюрбургринга». Модель унаследует классический внешний вид 190E с низкой и широкой посадкой, турбовентиляторными колёсами и минимальными изменениями в аэродинамике по сравнению с дорожным автомобилем.

Под капотом — новая 3,0-литровая битурбированная шестерка, сопряженная с механической коробкой передач. В стандартной конфигурации двигатель выдает 443 л.с., но есть в моторной гамме и форсированная версия на 493 «лошадки».

Оригинальный Mercedes-Benz 190E является гоночной модификацией компактного седана Mercedes-Benz 190, выпускавшегося с 1982 по 1993 годы. На счету этой модели множество побед и достижений, в числе которых рекордные 50 тысяч километров со средней скоростью 247,88 км/ч на гоночном треке на трассе Нардо в 1983-м.

© Mercedes-Benz

В 1984-м, Mercedes-Benz 190E под управлением на тот момент будущего трехкратного чемпиона мира Ф-1 Айртоны Сенны победил в Гонке чемпионов на Нюрбургринге. Кульминацией успеха стало доминирование в DTM в 1992-м: Baby Benz, как называли 190-й за его небольшие габариты, выиграл 16 из 24-х гонок, а пилоты Клаус Людвиг, Курт Тим и Бернд Шнайдер заняли первые три места в чемпионате. Всего за три года в серии машина одержала 52 победы.

Mercedes-Benz 190E входит в десятку величайших гоночных машин в истории немецкой марки наряду с лемановским спортпрототипом Sauber-Mercedes C9 и формульным Mercedes-Benz W196.

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