Сбер, АвтоВАЗ и Ростелеком будут вместе развивать ОС «Аврора Авто»

Российский аналог Android Automotive появится на автомобилях в течение ближайших лет.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер, АвтоВАЗ и Ростелеком заключили меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную разработку цифровых решений для автомобилей с российской операционной системой «Аврора Авто», дебют которой запланирован на 2027 год.

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Компании вместе будут разрабатывать ПО для управления автомобильными мультимедийными системами на базе «Авроры», а также займутся внедрением технологий искусственного интеллекта и повышением кибербезопасности и защиты пользовательских данных.

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«Реализация меморандума приведет к появлению новых удобных функций для пользователей, повысит безопасность и комфорт эксплуатации автомобилей и ускорит технологическую трансформацию отрасли», — говорится в совместном заявлении Сбера, АвтоВАЗа и Ростелекома по итогам подписания меморандума о сотрудничестве.

Премьера прототипа «Аврора» со встроенным навигатором 2ГИС, онлайн-кинотеатром Wink и голосовым помощником Enbisys состоялась в начале июня нынешнего года. Ожидается, что отечественная прошивка автомобильного бортового компьютера станет полноценной альтернативой зарубежному аналогу Android Automotive.

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Сбер развивает собственную экосистему для автолюбителей. Она объединяет продукты и услуги для владельцев транспортных средств, а также для тех, кто только собирается приобрести автомобиль или выбирает каршеринг либо долгосрочную аренду.

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