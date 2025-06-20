На ПМЭФ-2025 представили пикап Sollers ST9

Новинка отечественной марки имеет турбомотор мощностью 224 л.с. и способна взять на борт груз до 1 тонны.

© Виталий Невар/РИА Новости

Российская автомобилестроительная компания Sollers представила на ПМЭФ-2025 свою новинку — полноразмерный пикап ST9. На стенде выставлен предсерийный прототип, сообщает газета «Известия».

ST9 построен на базе «китайца» JAC T9, с которым унифицирован как внешне, так и технически. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 224 л.с. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат», привод может быть как передним, так и полным.

Отличительная дизайнерская черта ST9/T9 — массивная радиаторная решетка с вертикальными хромированными планками и трехэтажная оптика. Длина пикапа составляет внушительные 5330 мм, ширина — 1965 мм, высота —1880 мм, колёсная база равна 3110 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм. Размеры грузового отсека 1520×1590×470 мм, грузоподъёмность достигает 1 тонны.

Сборка Sollers ST9 по полному циклу со сборкой, сваркой и окраской кузовов стартует на Ульяновском автозаводе (УАЗ) в третьем квартале нынешнего года. Стоимость перелицованного пикапа пока не обнародована, но оригинальный T9 продаётся в России за 3,6 млн рублей.

Больше скорость — меньше ям: тест-драйв пикапа JAC T9