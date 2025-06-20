Great Wall Motor построит в России новый завод

Руководители китайского концерна и власти региона заключили соглашение на ПМЭФ-2025.

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В Тульской области появится завод Great Wall Motor по производству автомобильных компонентов и трансмиссий. Соответствующее соглашение представители китайской компании и правительства региона подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

Площадка на 1000 рабочих мест будет построена в индустриальном парке «Узловая», где с 2019 года функционирует сборочный автозавод по полному циклу. В апреле здесь также было запущено в эксплуатацию предприятие по сборке двигателей, где собирают фирменные моторы GWM.

«Тульская область будет оказывать компании необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта», — прокомментировал сделку губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Автомобильный завод Great Wall Motor в Туле за шесть лет выпустил 375 тысяч автомобилей. Гамма производимых моделей состоит из шести кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7.

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