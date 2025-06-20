Музыкальная разметка появится на трассе М-12 «Восток»

«Автодор» остался доволен экспериментом на М-11 «Нева», запуск которого состоялся в октябре 2024 года.

© «Автодор – Платные Дороги»

Скоростная федеральная автодорога М-12 «Восток» станет вторым в России шоссе с музыкальной разметкой после М-11 «Нева». О планах установить специальную шумовую полосу на «платке», соединяющей Москву и Казань, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2025.

По словам Петушенко, по итогам эксперимента на трассе М-11 «Нева» эксперты пришли к выводу, что количество ДТП на участке с музыкальной разметкой сократилось вдвое.

«Сейчас мы выбираем участки, где количество ДТП больше, поэтому в ближайшее время выберем и сделаем на трассе М-12 обязательно», — цитирует главу «Автодора» информационное агентство ТАСС.

Главная цель музыкальной разметки — не дать водителю заснуть за рулём и предупредить о выезде со своей полосы и опасном приближении к обочине. По сути, эта разработка является улучшенной версией так называемой шумовой полосы, которая встречается как на дорогах России, так и стран Европы, США, Канады, Японии. Однако при проезде по такой разметке создаются лишь громкий шум и вибрации.

© ГК «Российские автомобильные дороги»

Музыкальная разметка наносится на дорогу так, чтобы при проезде колёса издавали не просто шум и вибрации, а определённый набор звуков, похожий на мелодию. Так, например, проезжая на 653-м километре платной трассы из Москвы в Санкт-Петербург, автомобилисты слушают фрагмент композиции «Калинка-малинка». А в соседней Республике Беларусь в качестве мелодии разработчики выбрали песню «Белоруссия» ансамбля «Песняры».

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