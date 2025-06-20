Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон протестировал Ferrari F80 и пришел в восторг

Рекордсмен по числу побед в гонках Ф-1 хотел бы купить новый суперкар итальянской марки, но есть одна проблема.

© Скриншот видео Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон опробовал новейший гиперкар Ferrari F80 и остался под большим впечатлением. Заезды он провёл на полигоне Фьорано, принадлежащем итальянской марке и расположенном неподалеку от штаб-квартиры в Маранелло.

Судя по видео, опубликованному на YouTube-канале Ferrari, один из самых успешных гонщиков в истории Ф-1 проехал вместе с партнером по команде Шарлем Леклером, который прокатился на F80 ещё в конце прошлого года.

«Вау! Это самая быстрая дорожная машина, которой я когда-либо управлял! Это просто другой уровень!» — воскликнул победитель 105-ти гонок Формулы-1 за рулём.

Стоит отметить, что в гараже Хэмилтона есть два десятка мощнейших дорожных автомобилей, среди которых Mercedes-AMG One, McLaren P1 и Pagani Zonda 760 LH. Так что британскому гонщику есть с чем сравнивать.

© Ferrari

Льюис добавил, что хочет приобрести F80. Есть только одна проблема: все 799 экземпляров гиперкаров уже забронированы. Так что отделу продаж Ferrari придется поломать голову, чтобы выполнить желание своего звездного гонщика.

1200 сил и спринт до 100 км/ч за 2,15 секунды

Новейший гиперкар Ferrari F80 является самой мощной и быстрой серийной машиной в линейке «Кавалино рампанте». Автомобиль приводит в движение гибридная силовая установка, при разработке которой инженеры из Маранелло использовали технологии, применяемые в Формуле-1 и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Агрегат оборудован системами рекуперации энергии MGU-K и MGU-H. В сумме 3,0-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и три электромотора выдают 1200 л.с. При этом весит суперкар всего 1525 кг. До первой «сотни» машина разгоняется за 2,15 секунды, 200 км/ч набирает за 5,75 секунды и развивает максимальную скорость в 350 км/ч.

© Ferrari

Карбоновый кузов F80 оснащён активной аэродинамикой для снижения лобового сопротивления и повышения прижимной силы. Заднее антикрыло выдвигается на 200 мм, дорожный просвет меняется на 20 мм, есть также воздуховод S-Duct. Все эти устройства выдают больше тонны прижимной силы на скорости 250 км/ч.

Суперкар Ferrari F80 будет выпущен ограниченным тиражом. Серийное производство стартовало в 2025 году и закончится в 2027 году. Автомобиль стоит $4 млн или 388 млн рублей по текущему курсу, что вдвое дороже нового гиперкара McLaren W1, представленного осенью прошлого года.

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