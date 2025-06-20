Kia зарегистрировала в России названия четырех автомобилей

Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал сразу шесть новых торговых знаков, а именно, названия автомобилей. Наименования опубликованы в базе данных Роспатента.

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Компания запатентовала в нашей стране три кроссовера: компактный EV2, среднеразмерный EV4 и флагман EV9. Также в списке — седан бизнес-класса K5. Кроме того, зарегистрированы сочетания букв и цифр, которые, возможно, будут использованы в названии будущих моделей: K1 и K6. Пока автомобилей с таким названием в линейке Kia нет.

С одной стороны, заявка на торговые знаки не означает, что Kia собирается вернуться в Россию в обозримом будущем. Это может быть лишь превентивная мера для защиты авторских прав.

В то же буквально накануне появились сообщения от инсайдеров о том, что компания вернется в 2026 году, планирует открыть 120 дилерских центров и к 2028-му выйти на уровень в 100 тысяч проданных автомобилей в год. Примечательна и активность Kia в целом, потому не первый раз за последние несколько «корейцы» регистрируют товарные знаки в России. А в конце мая Kia запатентовала в нашей стране свой обновленный логотип.

Kia ушла с российского рынка вместе со своей материнской компанией Hyundai в октябре 2023 года. С 2015-го и вплоть до прекращения работы в 2022-м южнокорейская марка ежегодно занимала второе место по продажам новых автомобилей в России, уступая только отечественной Lada.

Hyundai зарегистрировала в России свой новый флагманский кроссовер