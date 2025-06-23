BMW выиграла «24 часа Нюрбургринга» после драмы Porsche

Исход суточной гонки решил один единственный эпизод.

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Немецкая марка BMW прервала пятилетнюю победную засуху в одной из самых сложных и изнурительных гонок на выносливость в мировом автоспорте. «Баварцы» выиграли 53-й в истории суточный марафон «24 часа Нюрбургринга». Правда, победа досталась им не без помощи соперников из Porsche.

Ежегодная гонка на 25,3-километровой конфигурации Нордшляйфе со 170 поворотами, многочисленными подъемами и спусками собрала самый большой в текущем десятилетии кворум участников. На старт вышли 134 автомобиля, 27 из них были заявлены в топовом классе FIA GT3, а общее количество классов достигло 20-ти.

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Несмотря на разнообразие марок и автомобилей, как Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, Lamborghini Huracán GT3 Evo 2, Ferrari 296 GT3, Mercedes-AMG GT3 Evo и Audi R8 LMS Evo II, в общем зачете большую часть дистанции задавали представители Porsche. Кевина Эстре, Айханкана Гювена и Томаса Прайнинга Porsche 911 GT3 R (992) был быстрейшим ещё в квалификации, а после двух третей гонки вез ближайшим соперникам две минуты, что по меркам суточных гонок очень много.

Более или менее спокойная гонка перевернулась для Porsche за 5 часов и 41 минуту до клетчатого флага, когда Эстре столкнулся с круговым Рольфом Шайбнером на Aston Martin Vantage AMR GT4 из второй по значимости по категории. Лидер имел право на обгон, но в тот момент он фактически вытолкнул кругового за пределы трассы. Закончился инцидент переворотом Aston Martin, который, к счастью, обошлось без травм. Ну а лидирующий экипаж заработал пенализацию в виде прибавки 1 минуты и 40 секунд к финальному результату. В команде пытались оспорить решение, но судьи отклонили протест, причём на самом последнем круге.

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В итоге хоть Porsche 911 GT3 R и пересек финишную черту первым, в классификации автомобиль #911 оказался вторым. Может быть, запас и хватило бы, но в последние часы на трассу выехал автомобиль безопасности, нивелировавший всего отрывы. После рестарта лидеры уехали от всех на 22 секунд, но на фоне штрафа этого оказалось мало. Таким образом, победил экипаж Rowe Racing #98 на BMW M4 GT3 — Кельвин ван дер Линде, Аугуст Фарфус, Джесси Крона и Раффаэле Марчелло.

Для BMW этот успех стал 21-м в истории, первым с 2020 года и пятым в текущем столетии после побед в 2004, 2005 и 2010 годах. Больше в истории «24 часов Нюрбургринга» не выигрывал ни одна марка. Идущая на втором месте в списке Porsche имеет в своем активе 13 побед.

Всего до финиша суточного марафона добрались 88 участников.

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