Стоимость электрокроссовера Xiaomi YU7 станет известна 26 июня

Также будет объявлена дата старта продаж батарейного паркетника.

© Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится к премьере своего второго автомобиля — электрического кроссовера YU7. Презентация состоится уже на этой неделе, передает CarNewsChina.

Новинка будет представлена в четверг, 26 июня, на общем мероприятии Xiaomi, где также состоятся премьеры складного смартфона Xiaomi Flip2 и компактного премиального планшета Xiaomi Pad 7S Pro. Ожидается, что компания объявит о стоимости автомобиля и назовет точную дату выхода YU7 на рынок.

© Xiaomi

Впервые Xiaomi YU7 был показан публике 22 мая на мероприятии, приуроченном к 15-му дню рождения материнской компании Xiaomi. Тогда стало известно, что паркетник получит три варианта силовой установки, самая мощная из которых имеет два электромотора на 690 л.с. и 866 Н·м крутящего момента. Максимальный запас хода — до 760 км. Зарядка на 620 км занимает всего 15 минут.

Массовое производство Xiaomi YU7 уже ведется на гигафабрике в Пекине. Поставки, как ожидается, начнутся в июле. Ориентировочная стоимость электрокроссовера — от 245 900 юаней или 2,6 млн рублей по официальному обменному курсу.

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