Ситидрайв анонсировал новые сервисы в своём мобильном приложении

С помощью новых сервисов в приложении пользователи смогут выбрать понравившийся автомобиль с пробегом из каршеринга и дистанционно записаться в автосервис.

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Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв выпустил новую версию своего приложения. В рамках обновления мобильный сервис пополнился услугами Автотрейд и Автосервис, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Сервис Автотрейд позволяет клиентам Ситидрайва приобрести автомобили из парка каршеринга. Ассортимент постоянно обновляется, а посмотреть автомобили вживую можно в шоуруме компании в Москве. Все машины прошли полную проверку и технический осмотр. Наибольшей популярностью среди клиентов пользуются Nissan Qashqai, Renault Arkana, Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Soul. Всего с момента запуска проекта было реализовано свыше 3000 машин.

Ситидрайв Автосервис предлагает широкий перечень услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Сотрудники центра, оснащенного специализированной мастерской с современным оборудованием, способны обслуживать до 300 автомобилей в сутки, причём круглосуточно. Можно оставить автомобиль вечером, а утром забрать отремонтированным, получив промокод с бесплатной поездкой на каршеринге. Как и шоурум, автосервис расположен в Москве.

Ещё разработчики представили удобный интерфейс единого личного кабинета, собрав в одном месте все доступные услуги компании. Ранее Ситидрайв анонсировал запуск масштабного обновления приложения, выйдя за рамки традиционного каршеринга и став полноценной цифровой платформой для автомобилистов.

«Мы стремимся создать условия, при которых каждый клиент сможет комфортно взаимодействовать с автомобилем на всех этапах его эксплуатации. Новое обновление мобильного приложения открывает перед нашими пользователями множество удобных сервисов. Мы продолжим дополнять платформу новыми функциями и возможностями, о которых расскажем позже», — подчеркнул генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Новые функции приложения представлены во всех городах присутствия Ситидрайва: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке

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