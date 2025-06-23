Tesla запустила поездки роботакси в США

Пока перевозки осуществляются в пробном режиме

© Eric Gay/Associated Press/East News

В минувшее воскресенье, 22 июня, американская компания Tesla дала старт своему долгожданному проекту — сервису беспилотных пассажирских такси, работа по запуску которого велась последние несколько лет. Первые роботакси выехали на улицы Остина, штат Техас, где расположена штаб-квартира фирмы.

Как пишет Reuters, пока сервис роботакси Tesla функционирует в ограниченном режиме. На дороги выехали около десяти электрокроссоверов Model Y: за рулём никого нет, но на переднем пассажирском сиденье находится инженер-оператор, который следит за работой автопилота.

Поездки проходят по ограниченному маршруту и дорогам с небольшим трафиком. А в качестве пассажиров выступают VIP-клиенты, получившие от компании персональное приглашение.

© Eric Gay/Associated Press/East News

Пару недель назад основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что первый полноценный выезд беспилотного такси на линию, т.е. от базы в Остине и до конечного адреса без оператора в салоне, может состояться уже 28 июня. Помимо Model Y, в пассажирских перевозках будет задействован флагманский Model 3, как и кроссовер, оборудованный системой полного автономного вождения FSD (Full Self-Driving).

Существенное пополнение роботизированного таксопарка Tesla ожидается в 2027 году, когда дебютирует Cyberсab, первый автономный автомобиль компании без руля и педалей. Испытания беспилотной машины стартовали в Остине в конце прошлого года.

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