GAC нашел площадку для сборки автомобилей в России

Производственные мощности экс-завода Hyundai дозагрузят китайскими машинами.

© Chen Chuhong/China News Service/VCG via Getty Images

Автомобили китайской компании GAC встанут на сборочную линию завода в Санкт-Петербурге, который до 2023 года принадлежал корейским Hyundai и Kia. Об этом стало известно инсайдерскому изданию «Китайские автомобили».

По сведениям источника, на площадке «Автомобильный завод АГР» будут собирать сразу три модели: кроссоверы GS3 и GS8, а также минивэн M8. Запуск производства состоится после того как на эти модели будет выдано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

О том, что GAC ищет место для сборки автомобилей в России, сообщалось ещё в марте этого года. На предприятии в Северной столице как раз имеются свободные мощности. Сейчас завод собирает только автомобили под маркой Solaris из машинокомплектов, которые остались после ухода «корейцев» с российского рынка. За весь прошлый год с конвейера сошло 21 296 единиц, хотя производственная мощность площадки — 250 тысяч автомобилей в год.

На конвейер встанут три из шести моделей GAC, официально продаваемых в России. Планирует ли компания со временем перенести и сборку паркетников GS4, GS4 Traveller и седана Empow на завод в Петербурге, не уточняется.

Скромненько, но со спортом: тест-драйв седана GAC Empow