Эксклюзивный Mustang 1000 выставлен на продажу

Всего было построено 20 таких автомобилей.

© Mecum Auctions

Самый уникальный автомобиль в семействе Ford Mustang уйдет с молотка. На аукцион Mecum выставили один из 20-ти экземпляров маслкара с индексом 1000. Это не только редчайший автомобиль, но и последняя разработка великого конструктора и тюнера Кэрролла Шелби, сообщает Carscoops.

По сути, Ford Mustang 1000 — это тюнинговая версия GT500. В набор технических доработок был включен в первую очередь более мощный двигатель. Форсированная «турбовосьмёрка» с 3,6-литровым приводным нагнетателем стыкуется с 8-ступенчатой «механикой» и выдает 1100 л.с. «Тысячник» также получил новые инжекторы, модернизированную топливную систему и кованые поршни. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды.

© Mecum Auctions

Среди других обновлений от тюнинг-ателье Shelby — легкий капот из углепластика с продольными вентиляционными отверстиями для охлаждения моторного отсека. Кроме того, Mustang в ходе модернизации получил новые шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние суппорты, а также усиленный карданный вал.

Особенности Mustang 1000 добавляет тот факт, что это последняя машина, в создании которой принимал участие основатель Shelby, легендарный американский конструктор Кэрролл Шелби. Один из самых известных тюнеров в истории мировой автоиндустрии умер 10 мая 2012 года в возрасте 89 лет.

© Mecum Auctions

Выставленный на продажу экземпляр был построен по индивидуальному заказу американского ювелира Дэвида Юрмана. На одометре — всего 1565 км, что даже для коллекционной машины 2012 года выпуска совсем немного.

Цену лота организаторы торгов не раскрывают. Но в своё время новый Ford Mustang 1000 стоил от $200 тысяч, что составляет почти 16 млн рублей.

Минимальная стоимость Ford Mustang GTD может составить $600 000