Новый флагман «Москвича» поступит в продажу в конце текущего лета

После нескольких отсрочек старта продаж новый кроссовер российской марки наконец-то должен появиться в автосалонах.

© МАЗ «Москвич»

Московский автомобильный завод уже запустил массовый выпуск кроссовера «Москвич 8». В автосалонах новинка столичного предприятия появится в конце лета.

По информации источников телеграм-канала «Автопоток», новый паркетник выйдет в продажу в августе. Примерная стоимость «восьмёрки» — от 3 млн рублей.

Старт продаж «Москвича 8» несколько раз переносили. Изначально трехрядный кроссовер должен был поступить дилерам в октябре-декабре 2024 года. Потом дата была отсрочена до февраля и в конце концов дебют отложили до лета.

Оснащается новый «Москвич» турбомотором 1,5 на 174 силы и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность передается только на передние колеса. Габариты машины: 4824х1870х1756 мм при расстоянии между осями 2830 мм.

Конкурировать на отечественном рынке новинке предстоит с такими «китайцами», как Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Omoda C5. Модель займет место флагмана в семействе автомобилей «Москвич».

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