Президент АвтоВАЗа назвал примерную стоимость Lada Azimut

Дороже Lada Vesta Sportline SW, но дешевле Lada Aura.

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Кроссовер Lada Azimut будет стоить не дороже премиального седана Aura, который в самой дорогой комплектации обходится в 2,9 млн рублей. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, отвечая на вопрос о цене новинки концерна.

18 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2025 состоялась премьера первого паркетника Lada. Старт продаж автомобиля с мультимедийной системой от Сбера запланирован на середину следующего года, и пока цена не объявлена.

«Самый дорогой автомобиль сейчас, Lada Aura, по самым богатым модификациям приближается к отметке 2,8-2,9 млн рублей. Не скажу, что цена окажется именно такой, но она будет в верхней планке сегмента B+, в котором традиционно работает АвтоВАЗ», — обозначил ориентиры по стоимости глава тольяттинского концерна в беседе с «Российской газетой».

Бизнес-седан Lada Aura относится к представительскому классу С. Сегмент B+ — это Granta, Vesta, Iskra. Сейчас самой дорогой моделью АвтоВАЗа из этого класса является «заряженная» Lada Vesta Sportline в кузове универсал (SW), ценник на которую равен 2 473 000 рублей. Таким образом, можно предположить, что «вилка» стоимости Lada Azimut составит 2,4-2,9 млн рублей.

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