GAC и экс-завод Hyundai отреагировали на инсайд о сборке автомобилей в Санкт-Петербурге

Стороны дали два разных комментария.

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Бывшее предприятие Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге, ныне именуемое «Автомобильный завод АГР», выступило с заявлением о сообщениях по поводу планов по сборке автомобилей GAC.

По сведениям источников, площадка, где сейчас собирают автомобили отечественной российской Solaris, в ближайшее время будет дозагружена. На конвейер встанут кроссоверы GS3, GS8 и минивэн M8.

«Информация не соответствует действительности. Таких планов у нашего завода нет», — прокомментировала пресс-служба предприятия на запрос информационного агентства ТАСС.

В представительстве GAC в общении с порталом «Китайские автомобили» дали более нейтральный ответ.

«Мы не можем ни подтвердить ни опровергнуть информацию. Однако мы внимательно изучаем возможности локализации производства автомобилей в России, как только у нас будут новости по этому вопросу, мы ими обязательно поделимся», — сказали в российском офисе.

GAC официально вышел на российский рынок в декабре 2019 года. За пять с половиной лет присутствия компания реализовала 30 тысяч автомобилей. Прорывным для «китайцев» стал прошлый год, когда продажи GAC в нашей стране выросли на 670% по сравнению с 2023-м — до 19 552 автомобилей. Все машины поставляются в Россию с завода в Китае.

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