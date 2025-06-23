Рассекречены подробности о Jetour X70 второго поколения

Кроссовер от дочерней марки Chery стал больше в размерах и изначально получил две версии двигателя.

© AutoHome.com.cn

Спустя семь лет после дебюта в 2018 году китайский кроссовер Jetour X70 выйдет в абсолютно новой версии. Паркетник второго поколения уже получил разрешение на товарное производство в Китае. Старт продаж состоится через несколько месяцев, а пока обнародованы технические подробности новинки.

Как пишет AutoHome, по сравнению с «семидесятым» первого поколения новинка больше в размерах: длина составляет 4820 мм (+77), ширина — 1930 мм (+30), колесная база тоже увеличилась и составляет 2820 мм (+100). Разве что паркетник стал на 15 мм ниже — высота равна 1705 мм. Салон по-прежнему предлагается как пяти-, так и в семиместном исполнении. Хотя не факт, что в Россию доберутся оба варианта. Первый Jetour X70 у нас продается только в пятиместной конфигурации.

Внешне новая модель слегка отличается от последней на данный момент версии — Jetour X70 Plus. Радиаторная решетка стала более узкой и больше не соединена с фарами. Нижняя L-образная светодиодная полоса и верхняя горизонтальная подсветка теперь представляют собой элемент, обрамляющий двухэтажную головную оптику. Светотехника на корме, как и раньше, вытянута в линию вдоль двери багажника, но отличается вертикальными фонарями по бокам. Можно ещё отметить выхлопные патрубки круглой, а не прямоугольной формы.

© AutoHome.com.cn

Новый Jetour X70 будет доступен в двух моторных модификациях. Причём, если самый первый кроссовер был только с ДВС и уже затем в отдельной версии получил электрический довесок, то модель второго поколения изначально будет доступна в двух вариациях:

Бензиновая турбочетверка 1,5 мощностью 184 сил;

Подзаряжаемый гибрид с дефорсированным 1,5-литровым турбодвигателем на 156 л.с. и электромотором.

Снаряженная масса обычной бензиновой версии — 1654 кг, гибрид весит 2000 кг. При этом в обеих конфигурациях кроссовер развивает максимальную скорость 180 км/ч. Данных по динамике разгона пока нет, как и сведений по трансмиссии.

В продаже на родине в Китае кроссовер появится осенью этого года. Так что ждать новых подробностей о Jetour X70 второй генерации долго не придётся.

Полный? Вперёд! Первый тест-драйв полноприводного кроссовера Jetour Dashing