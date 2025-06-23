GAC впервые привезет в Россию гибридную версию кроссовера GS8

Флагманский кроссовер получил мотор с электрическим довеском.

© GAC

Китайская компания GAC поделилась новыми подробностями о дополнительной версии своего флагманского кроссовера GS8. Модификация под названием Dragon отличается от оригинала не только внешне, но и технически, следует из сообщения пресс-службы компании, которое поступило в редакцию «Рамблер Авто».

О дизайнерских особенностях «Дракона» мы рассказывали ещё на прошлой неделе. Теперь стали известны подробности и о «начинке». Главная особенность новой версии — бензино-электрический агрегат, которого до сих пор не было ни на одной другой модификации флагманского GS8 в России.

© GAC

Самый продаваемый в России кроссовер GAC получил комбинированную силовую установку на базе 2,0-литрового бензинового двигателя с электромотором и гибридной трансмиссией. Суммарная мощность составляет 427 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Средний расход топлива составляет 7,8 литров на 100 км. Работает ДВС в том числе на бензине АИ-92.

Стандартный GAC GS8, напомним, комплектуется только дефорсированным 2,0-литровым турбомотором на 231 л.с.

Больше подробностей о технических характеристиках, оснащении и комплектации нового GS8 Dragon с гибридным двигателем будет обнародовано на презентации. Дату премьеры российское подразделение GAC объявит отдельно.

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