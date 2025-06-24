Toyota выпустит Land Cruiser с «мягким» гибридом

Флагманский внедорожник обзаведется электрическим довеском на 48В.

© Toyota

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser получит вторую полуэлектрическую версию. Но если дебютная электрифицированная модель под индексом 300 оборудуется параллельной гибридной установкой, то грядущая новинка — это мягкий «гибрид», сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.

Новый Land Cruiser будет оснащен такой же электрифицированной дизельной установкой с 48-вольтовым электромотором, что и Toyota Hilux, дебютировавший ранее в этом году. 2,8-литровый четырехцилиндровый двигатель приводит колеса в движение. А электродвигатель-генератор, который заменяет обычный генератор, помогает ДВС на разгоне и при подъёме в гору. Работу силовой установки исключительно в электрическом режиме эта архитектура не предполагает.

© Toyota

В компании заверили, что силовая установка будет такой же компактной, как и на гибридных Yaris, Corolla, C-HR, Prius, а это значит, что кузов и трансмиссия Land Cruiser не потребуют существенных доработок. И что ещё важнее, «Крузер» сохранит свои фирменные вездеходные качества и по-прежнему сможет преодолевать водные преграды глубиной до 700 мм.

«Электрический довесок ни в коем случае не повлияет на проходимость Land Cruiser экстремальных условиях и на пересеченной местности», — рассказали в Toyota.

Ожидается, что новый Toyota Land Cruiser с «мягким» гибридом появится в продаже в конце 2025 года. Приём заявок уже открыт.

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