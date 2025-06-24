Toyota выпустит Land Cruiser с «мягким» гибридом
Флагманский внедорожник обзаведется электрическим довеском на 48В.
Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser получит вторую полуэлектрическую версию. Но если дебютная электрифицированная модель под индексом 300 оборудуется параллельной гибридной установкой, то грядущая новинка — это мягкий «гибрид», сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.
Новый Land Cruiser будет оснащен такой же электрифицированной дизельной установкой с 48-вольтовым электромотором, что и Toyota Hilux, дебютировавший ранее в этом году. 2,8-литровый четырехцилиндровый двигатель приводит колеса в движение. А электродвигатель-генератор, который заменяет обычный генератор, помогает ДВС на разгоне и при подъёме в гору. Работу силовой установки исключительно в электрическом режиме эта архитектура не предполагает.
В компании заверили, что силовая установка будет такой же компактной, как и на гибридных Yaris, Corolla, C-HR, Prius, а это значит, что кузов и трансмиссия Land Cruiser не потребуют существенных доработок. И что ещё важнее, «Крузер» сохранит свои фирменные вездеходные качества и по-прежнему сможет преодолевать водные преграды глубиной до 700 мм.
«Электрический довесок ни в коем случае не повлияет на проходимость Land Cruiser экстремальных условиях и на пересеченной местности», — рассказали в Toyota.
Ожидается, что новый Toyota Land Cruiser с «мягким» гибридом появится в продаже в конце 2025 года. Приём заявок уже открыт.