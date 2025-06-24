АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам кроссовера Lada Azimut

На тольяттинские дороги выехали два прототипа.

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Российский концерн АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям своего будущего флагмана – кроссовера Lada Azimut, премьера которого состоялась 18 июня на ПМЭФ-2025. Два прототипа замечены на дорогах рядом с заводом в Тольятти, передаёт инсайдерский паблик Avtograd news.

Обе машины обклеены в камуфляжную плёнку. Наличие маскировки может указывать на отличия тестовых моделей от экземпляра, презентованного в Санкт-Петербурге.

«Всё, что показали на ПМЭФ, — естественно, не окончательный вариант исполнения автомобиля, как по экстерьеру, так и по интерьеру», — отметил источник.

На презентации на прошлой неделе Lada Azimut был представлен в бежевом окрасе. Ожидается, что всего в палитре кроссовера будет не менее шести цветов. Как и другие модели тольяттинского концерна, автомобиль получил фирменный «Икс-стиль» с очертаниями буквы X в оформлении кузова. Среди ключевых особенностей дизайна экстерьера — фары в форме бумерангов и объединенные задние фонари.

Запуск товарного производства кроссовера АвтоВАЗ состоится в первой половине 2026 года. Примерная стоимость машины — 2,5 млн рублей.

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