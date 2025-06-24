Полноприводный Chery Tiggo 7L поступил в продажу в России

Удлиненный Chery Tiggo 7 Pro Max получил AWD-вариант.

© Chery

Новинка российского авторынка Chery Tiggo 7L получила полноприводную модификацию. AWD-версия среднеразмерного кроссовера со вторника, 24 июня, доступна в официальных дилерских центрах китайской марки, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Паркетник 7L — удлиненная версия популярного среди российских автолюбителей кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Эта модификация на 40 мм длиннее (4553 мм) оригинала. Моноприводный вариант появился в продаже ещё в апреле текущего года.

© Chery

Как и 2WD-версия, полноприводный Chery Tiggo 7L оборудован 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-скоростной роботизированной коробкой передач. Набор комплектаций стандартный: Active, Prime и Ultra.

«Единственное, что отличает полноприводную версию от переднеприводной — это 19-дюймовые алюминиевые литые диски и красные суппорта», — рассказали в Chery.

Стоимость полноприводного Chery Tiggo 7L начинает от 2 780 000 рублей. В топовой комплектации кроссовер обойдется в 3 130 000 рублей.

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