Ford Super Mustang Mach-E остановился в шаге от победы в «Пайкс Пик-2025»

Побить рекорд не удалось из-за экстремальных погодных условий.

© Pikes Peak Hill Climb

Новый прототип Ford Super Mustang Mach-E дебютировал в престижном соревновании по скоростному восхождению на холм Пайкс Пик в Колорадо. 1400-сильный автомобиль занял первое место в своем классе, но до победы в абсолютном зачете не дотянулся, сообщает TopGear.

Из-за непогоды и сильного ветра трасса была сокращена вдвое — до 9,9 км. Так что не было и речи о попытке превзойти абсолютный рекорд 8 минут 53,55 секунды, установленный два года назад электрическим фургоном Ford SuperVan.

Под управлением пятикратного победителя «Гонки по облакам», французского гонщика Ромена Дюма трехмоторный электрический Mustang Mach-E преодолел дистанцию за 3 минуты 42,24 секунды. Это принесло марке Ford победу в классе Open, где участвуют гоночные автомобили, построенные на базе серийных или мелкосерийных.

© Pikes Peak Hill Climb

До победы в абсолюте «фордовцам» не хватило буквально пяти секунд. Быстрее всех подъём на знаменитый холм преодолел итальянец Симоне Фаджиоли на Nova Proto NP01 — 3 минуты 37,19 секунды. В отличие от Mustang Mach-E, его машина была оснащена классическим бензиновым твин-турбо V8, развивающим около 500 л.с. Но как видим, этой мощности французскому спортпрототипу из класса Unlimited хватило для того, чтобы завоевать звание нового короля горы Пайкс Пик.

Новый покоритель Пайкс Пик: Ford рассекретил технические характеристики Super Mustang Mach-E