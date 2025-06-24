В России появится новый критерий локализации автомобиля

Российские автозаводы получат возможность набрать дополнительные очки за локализацию авто.

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Лакокрасочное покрытие (ЛКП) кузова может быть включено в список критериев, по которым определяется степень локализации автомобиля в России. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Сейчас степень принадлежности автомобиля российскому автопрому определяется по количеству используемых отечественных компонентов, узлов и сырья, а также по методам сборки. Краска кузова в этот перечень пока не входит, и при выпуске машин в основном используется полимерная продукция зарубежного производства.

«Будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то, будьте любезны, красьте российской краской», — сказал Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что в настоящее время ведомство ведет переговоры с отечественными химическими производителями. Новое требование по локализации пропишут после того, как будет обеспечен должный уровень качества автомобильной краски, что, как подчеркнул Алиханов, не вызывает сомнений.

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