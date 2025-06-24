Ответ Ferrari SF90 XX: Lamborghini готовит премьеру экстремального суперкара

Таких мощных дорожных автомобилей в линейке Lamborghini ещё не было.

© Lamborghini

Итальянский производитель роскошных суперкаров и гоночных автомобилей Lamborghini до конца лета представит самую мощную серийную модель в своей линейке. Об этом рассказал портал The Supercar Blog со ссылкой на собственные источники.

Новинка получит название Fenomeno и будет построена на основе флагманского Lamborghini Revuelto. Суперкар получит стандартную гибридную установку с 6,5-литровым атмосферником V12. Однако отдача окажется больше 1001 л.с., положенных Revuelto, который на сегодняшний день является самым мощным гиперкаром компании из Сант-Агата-Болоньезе.

Точные характеристики нового автомобиля Lamborghini и другие подробности будут раскрыты на презентации. Премьера состоится в августе на автомобильном фестивале в калифорнийском Монтерее.

«Этот автомобиль изменит всё», — рассказал один из VIP-клиентов Lamborghini, посетивший недавнюю закрытую премьеру «Феномено».

Ожидается, что Lamborghini Fenomeno станет ответом гибридному Ferrari SF90 XX, представляющего собой экстремальную версию SF90 Stradale. Всего будет выпущено 29 экземпляров.

Японские тюнеры изменили Lamborghini Diablo до неузнаваемости