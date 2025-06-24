Закон о лишении прав по состоянию здоровья получил «зеленый свет»

Новый порядок проверки здоровья водителей вступит в силу в России в 2027 году.

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Законопроект о приостановке действия водительских прав в случае, если у водителя обнаружены проблемы со здоровьем, одобрен сразу во втором и третьем чтениях в Госдуме РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Сейчас гражданин, управляющий транспортным средством, обязан проверять здоровье лишь при получении и продлении прав, то есть один раз в 10 лет. Одобренный документ предлагает наделить сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по отправке водителя на внеочередной медицинский осмотр, если на это имеются причины.

Например, если при диспансеризации у пациента выявят проблемы со зрением, сведения будут переданы в ГАИ. В течение трех следующих месяцев ведомство назначит повторную медкомиссию, по результатам которой примет решение о лишении водительского удостоверения как минимум на период лечения. В случае неявки водителя действие прав будет приостановлено автоматически.

Управление автомобилем в период лечения будет приравниваться к вождению без прав. Штраф — от 5000 до 15 000 рублей.

В силу закон вступит 1 марта 2027 года.

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