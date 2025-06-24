Штраф за отказ остановиться по требованию ДПС увеличится в 14 раз

Госдума одобрила в окончательном чтении закон об ужесточении наказания водителей, игнорирующих указание сотрудника Госавтоинспекции.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Штраф автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС в скором времени вырастет в 14 раз. Ужесточение наказания одобрила Госдума в третьем чтении сопутствующего законопроекта, впервые представленного ещё в феврале 2024 года, передаёт ТАСС.

С 2013 года штраф за неподчинение требованию сотрудника полиции, представителя таможенной службы или инспектора транспортной безопасности составляет от 500 до 800 рублей. Поправки в статью 12.25 Кодекса об административных правонарушениях увеличат этот диапазон сразу до 7-10 тысяч рублей.

Кроме того, новый законопроект предусматривает наказание за повторный отказ остановиться по требованию, то есть после первого штрафа. За это предлагается лишать водителей прав на срок до шести месяцев. Как сказано в пояснительной записке, ужесточение мер поспособствует повышению безопасности дорожного движения и сохранности автодорог.

Верховный суд оштрафовал водителя за отказ предъявить документы сотруднику ДПС