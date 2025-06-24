Hongqi признан самым дорогим брендом легковых авто в Китае

Материнская марка FAW тоже отличилась.

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Люксовая марка Hongqi, принадлежащая концерну FAW Group, признана самым ценным брендом легковых автомобилей на китайском рынке. Об успехе «Красного знамени», как переводится «Хончи», было объявлено на 22-й Всемирной конференции брендов в Пекине, говорится на сайте организаторов.

Стоимость Hongqi, по версии World Brand Lab, на сегодняшний день составляет 141,065 млрд юаней (1,5 трлн рублей). На втором месте идёт Geely — 117,659 млрд, третье место занял Changan, оцененный в 117,306 млрд.

В рейтинге из 500 самых дорогих китайских марок Hongqi стал 61-м, Geely — 76-м, Changan — 77-м. Можно также отметить BYD на 80-й строчке с себестоимостью 116,839 млрд. Других наименований легковых китайских авто в списке нет.

Самым дорогим китайским автобрендом 21-й год подряд стал FAW, который также выпускает грузовые машины — 460,55 млрд юаней (5 трлн рублей). А общий зачет из полумиллиона торговых знаков возглавила China National Grid (CNGrid), так называется китайская национальная высокопроизводительная вычислительная сеть. Бренд оценен в 715,258 млрд юаней или 7,7 трлн рублей.

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