Hongqi признан самым дорогим брендом легковых авто в Китае
Материнская марка FAW тоже отличилась.
Люксовая марка Hongqi, принадлежащая концерну FAW Group, признана самым ценным брендом легковых автомобилей на китайском рынке. Об успехе «Красного знамени», как переводится «Хончи», было объявлено на 22-й Всемирной конференции брендов в Пекине, говорится на сайте организаторов.
Стоимость Hongqi, по версии World Brand Lab, на сегодняшний день составляет 141,065 млрд юаней (1,5 трлн рублей). На втором месте идёт Geely — 117,659 млрд, третье место занял Changan, оцененный в 117,306 млрд.
В рейтинге из 500 самых дорогих китайских марок Hongqi стал 61-м, Geely — 76-м, Changan — 77-м. Можно также отметить BYD на 80-й строчке с себестоимостью 116,839 млрд. Других наименований легковых китайских авто в списке нет.
Самым дорогим китайским автобрендом 21-й год подряд стал FAW, который также выпускает грузовые машины — 460,55 млрд юаней (5 трлн рублей). А общий зачет из полумиллиона торговых знаков возглавила China National Grid (CNGrid), так называется китайская национальная высокопроизводительная вычислительная сеть. Бренд оценен в 715,258 млрд юаней или 7,7 трлн рублей.