130 тысяч люксовых кроссоверов Ford подлежат отзыву
Обнаруженная проблема представляет угрозу безопасности дорожного движения.
Американский автоконцерн Ford инициировал массовый отзыв роскошных кроссоверов Lincoln Aviator. Возврату в сервисные центры подлежат 132 914 единиц, сообщил Reuters.
Причина отзыва — слабое крепление некоторых деталей кузова. Например, из-за плохой фиксации в ходе движения автомобиля могут отвалиться рамки задних боковых окон.
«Эти отсоединяющиеся детали угрожают безопасности других участников дорожного движения и повышают риск аварий», — говорится в отчете Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Под сервисную кампанию попали паркетники Lincoln Aviator, проданные с 2020 по 2025 годы. По оценке экспертов, примерно 3,2% этих автомобилей могут иметь вышеуказанный дефект. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости усилят крепление деталей кузова.