130 тысяч люксовых кроссоверов Ford подлежат отзыву

Обнаруженная проблема представляет угрозу безопасности дорожного движения.

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Американский автоконцерн Ford инициировал массовый отзыв роскошных кроссоверов Lincoln Aviator. Возврату в сервисные центры подлежат 132 914 единиц, сообщил Reuters.

Причина отзыва — слабое крепление некоторых деталей кузова. Например, из-за плохой фиксации в ходе движения автомобиля могут отвалиться рамки задних боковых окон.

«Эти отсоединяющиеся детали угрожают безопасности других участников дорожного движения и повышают риск аварий», — говорится в отчете Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Под сервисную кампанию попали паркетники Lincoln Aviator, проданные с 2020 по 2025 годы. По оценке экспертов, примерно 3,2% этих автомобилей могут иметь вышеуказанный дефект. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости усилят крепление деталей кузова.

Ford отзывает 1 млн автомобилей