Путин подписал закон о повышении страховых выплат по европротоколу

Лимит выплаты по европротоколу для аварий с разногласиями увеличен вдвое.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о двукратном повышении страховых выплат при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Закон распространяется на случаи, когда после аварии не требуется вызывать госавтоинспекцию, но участники имеют разногласия по поводу обстоятельств происшествия. Автовладельцам достаточно зафиксировать повреждения машин на фото. В дальнейшем потерпевший сможет получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Если повреждения автомобиля не зафиксированы на фото, то предельный размер выплат составит 100 тысяч рублей, как и раньше.

Максимальная выплата при оформлении ДТП по европротоколу без разногласий между участниками тоже не изменилась. Лимит остался на уровне 400 тысяч рублей.

По официальной статистике, 40% дорожно-транспортных происшествий в России, то есть каждое третье, обходятся без вызова инспекторов ГАИ. Депутаты Госдумы РФ уверены, что повышение лимита ещё больше повысит популярность оформления ДТП по европротоколу.

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