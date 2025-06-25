Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд

Американский бренд теряет позиции вопреки общему росту европейского рынка электрических машин

© Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Электромобили американской марки Tesla продолжают терять позиции на авторынке в Европе. По итогам мая спрос на батарейные машины компании Илона Маска сократился на четверть, сообщает Reuters.

В последний месяц весны европейцы купили 13 863 машины Tesla, что на 27,7% меньше, чем в мае 2024 года. Ещё сильнее омрачает эту картину тот факт, что обрушение продаж произошло на фоне общего роста сегмента «электричек». За год продажи автомобилей на электротяге в Европе выросли на 27,2%.

«Европейские автолюбители выбирают более доступные китайские электромобили, а некоторые отказываются от покупки Tesla в знак протеста политики Илона Маска», — объяснил Reuters проблемы американского автопроизводителя на европейском рынке.

Продажи Tesla в Европе падают уже пятый месяц подряд. Самое большое сокращение спроса было зафиксировано в апреле — 49%.

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