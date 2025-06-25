Nissan рассекретил самый мощный Patrol в истории

Новая версия флагманского «вездехода» на 70 л.с. мощнее стандартной версии.

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Премиальный рамный внедорожник Nissan Patrol обзавёлся новой спортивной версией Nismo. Модификация мощнее и аэродинамичнее оригинальной модели, рассказали в пресс-службе японского автопроизводителя.

Внедорожник оснащается обычным 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, но мощность увеличена на 70 сил — до 495 л.с. Это значит, что Nismo станет самой мощной моделью в линейке Patrol, история которой началась ещё в 1951 году. Стыкуется форсированный двигатель с перекалиброванной 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с подрулевыми переключателями.

© Nissan

Точных данных по динамическим характеристикам пока нет. Но ожидается, что до «сотни» Nissan Patrol Nismo разгоняется примерно за шесть секунд.

Среди других технических обновок — перенастроенные рулевое управление и подвеска, а также спортивный выхлоп с выразительным звуком. Кроме того, Patrol получил продвинутую аэродинамику с боковыми сплиттерами и задним диффузором, повышающими прижимную силу и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. А обновленный передний бампер оснащен каналами для направления потока воздуха к тормозам, снижающего температуру дисков под нагрузкой на 6%.

© Nissan

Флагманский 8-местный внедорожник также вырос в размерах: длина увеличилась на 90 мм — до 5295 мм, а ширина стала больше на 40 мм и составляет 2070 мм. Высота осталась прежней — 1945 мм, как и колесная база, равная 3075 мм. Снаряженная масса увеличилась на 5 кг и теперь составляет 2817 кг.

© Nissan

Единственный недостаток Nissan Nismo — спецификация предназначена исключительно для рынка Ближнего Востока. В других странах продажа новинки не планируется.

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