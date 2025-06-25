Самый быстрый китайский автомобиль возвращается на Нюрбургринг

Недавний рекорд Xiaomi SU7 под угрозой.

© BYD Yangwang

Китайский производитель электрических и гибридных автомобилей Yangwang, входящий в состав концерна BYD, объявил о возвращении на «Северную петлю» Нюрбургринга, также известную как Нордшляйфе. Как и в декабре прошлого года, компания привезет на немецкую трассу флагманский суперкар U9, сообщает CarNewsChina.

Прошлой зимой мощный батарейный Yangwang U9 преодолел 20,8-километровое кольцо за 7 минут 17,900 секунды. Результат далеко не самый лучший. Для сравнения, несколько недель назад другой «китаец» Xiaomi SU7 проехал на 13 секунд быстрее и установил рекорд для серийных электрических машин — 7 минут 4,957 секунды.

В июле гиперкар U9 попробует превзойти своего соотечественника и стать самым быстрым дорожным электрокаром на «Северной петле». По крайней мере один рекорд на счету флагмана Yangwang уже имеется: в ноябре прошлого года на овальной трассе ATP в немецком Папенбурге автомобиль развил рекордные 391 км/ч для китайских машин.

© BYD Yangwang

Гиперкар U9 оснащается 1306-сильной электрической установкой, мощность передается на обе оси. Спринт до 100 км/ч самый быстрый «китаец» преодолевает за 2,3 секунды. Интересно, что паспортная максимальная скорость намного меньше фактической — 309 км/ч.

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