Как проехать на дачу по проселочным дорогам: 6 советов от экспертов СберАвто

Какие ошибки совершают водители на пути к даче и как их избежать, чтобы поездка не закончилась в сервисе.

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Поездки на дачу — любимый летний ритуал миллионов россиян. Однако путь к домику за городом таит в себе множество трудностей, способных попортить нервы водителю и пошатнуть техническое состояние автомобиля. О том, как без последствий преодолеть проселочные дороги, рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Совет №1: Не игнорируйте вибрации, шум и тряску

В сезон активных поездок стоит особенно внимательно присматриваться и прислушиваться к своей машине, в частности к элементам подвески, крепежам и защитным деталям. При первых признаках дребезжания или вибрации лучше сразу заехать на СТО для диагностики. Некоторые неисправности на первый взгляд выглядят незначительными, но опасны серьезными последствиями.

Совет №2: Следите за чистотой радиатора

Во время поездок автомобиля по проселку радиатор легко забивается пыльцой и насекомыми, что снижает эффективность охлаждения двигателя и может привести к перегреву. Следует регулярно осматривать радиатор и при необходимости аккуратно очищать его мягкой щеткой или струей воды под умеренным напором.

Совет №3: Не переоценивайте вездеходность вашего авто

Многие водители считают, что кроссовер справится с любыми условиями, ведь он выше условного седана. Но если нет полного привода и защиты днища, а клиренс невысокий, то машина, скорее всего, не справится даже с легким бездорожьем. Плюс, поведение машины меняется по мере загрузки салона и багажника: снижается управляемость, ухудшается проходимость, возрастает нагрузка на подвеску.

Совет №4: Варьируйте манеру вождения

Резкие ускорения или езда накатом на проселочных дорогах могут привести к пробоям подвески и перегреву компонентов трансмиссии, особенно если машина с вариатором или «роботом». Лучше проходить кочки и ухабы медленно и на пониженной передаче, чтобы амортизаторы успевали отработать неровности, а детали ходовой не получали резких ударов. Ещё не стоит ездить на нейтральной передаче, ведь при ней отключается часть электронных помощников, как стабилизация или контроль тяги.

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Совет №5: Не доверяйте слепо навигатору

При планировании поездки по незнакомой дороге вдали от крупных трасс лучше уделить время и проверить маршрут: посмотреть спутниковые снимки или почитать отзывы на форумах. Надеясь только на навигатор, вы рискуете столкнуться с неприятными неожиданностями в пути, такими как грунтовка, размытые или непроходимые участки, особенно в районах, где дороги плохо размечены или редко обслуживаются.

Совет №6: Уделяйте внимание мелочам

При подготовке автомобиля к поездке необходимо проверить мелкие, но важные детали безопасности. Грязное стекло с разводами снижает обзор и может создать опасную ситуацию, особенно при встречном свете на загородной трассе. А груз, даже самый лёгкий, может причинить вред водителю и пассажирам при резком торможении автомобиля.

Обновите жидкость в бачке стеклоомывателя, лучше залить «омывайку» с пометкой «от насекомых». Проверьте вещи в багажнике и салоне, особенно предметы на полке за задними сиденьями, и обратите внимание на их крепление.

Путь на дачу по проселочной местности может стать серьезным испытанием для водителя, пассажиров и самого автомобиля. Следуя вышеперечисленным советам, вы сможете свести к минимуму возможные трудности в дороге и сделаете поездку максимально комфортной.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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