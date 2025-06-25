Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли вышел на мировые экраны

Реальные гонщики, машины и трассы Ф-1 в кадре, голливудский сюжет и бюджет в $300 млн.

© Warner Bros. Pictures

В среду, 25 июня, на большие экраны вышел новый голливудский блокбастер про автогонки. Если несколько последних художественных фильмов, как «Ford против Ferrari», «Гран Туризмо» и «Audi против Lancia», были посвящены соревнованиям кузовных автомобилей, то новая картина расскажет про гонки «Формулы-1». Новинка кинопроката, собственно, так и называется — «Ф1».

Первыми фильм увидели зрители в Европе и Великобритании. 27 июня «Формула-1» доберётся до кинотеатров в США и Канаде. Премьера в России состоится на полторы недели позже — 5 июля. Именно эта дата фигурирует в анонсах крупнейших сетей кинотеатров в нашей стране.

2,5-часовая картина повествует о ветеране автоспорта Сонни Хейсе, которого играет лауреат двух «Оскаров» Брэд Питт. В молодости главный герой был перспективным гонщиком, причем он соревновался в Ф-1 ещё во времена Айртона Сенны и Михаэля Шумахера, т.е. в начале 90-х, но получил травму и на долгие годы прервал карьеру. Спустя 30 лет он возвращается в гонки, чтобы помочь начинающей команде APXGP и выиграть чемпионат. Правда, на пути к чемпионству ему предстоит одолеть молодого амбициозного напарника.

© Warner Bros. Pictures

Съёмки фильма длились полтора года и проходили в том числе в рамках этапов Формулы-1. На отдельных трассах, как Сильверстоун, Спа-Франкоршам, Монца, Яс-Марина, на пит-лейне наряду с гаражами реальных команд располагались боксы APXGP с болидами и оборудованием. Но, конечно, главная особенность картины — в съёмках приняли участие настоящие гонщики Больших Призов: Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Джордж Рассел, Шарль Леклер и другие действующие пилоты. Т.е. по сюжету Хейс и его молодой напарник Джошуа Пирс борются на трассах чемпионата мира не с вымышленными персонажами, а с реальными пилотами Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, и.т.д.

Фильм режиссера Джозефа Косински, известного по работам «Топ Ган: Мэверик» и «Трон: Наследие», — всего четвертая художественная картина про Королевские гонки после «Гран При» 1967 года, «Гонки» 2013 года и сериала «Сенна» 2024 года. При бюджете $300 млн «Формула-1» вошла в топ-10 самых дорогих фильмов в истории мирового кинематографа.

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