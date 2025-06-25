Новая модель Lada может получить название Yarus

В списке названий АвтоВАЗа произошло пополнение.

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Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ пополнил свой пул товарных знаков, запатентовав новое название. На регистрацию бренда в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обратил внимание Телеграм-канал «Автопоток».

Товарный знак именует Yarus. Марка оформлена по классу автомобилей и зарегистрирована на 10 лет, до 17 февраля 2035 года, с приоритетным правом на продление.

Необязательно, что в скором времени АвтоВАЗ представит новинку под названием Yarus. Как вариант, в компании могли просто запатентовать за собой понравившееся название, которое, может быть, пригодится по мере пополнения модельного ряда. Тем более, как заявил в конце прошлого года президент концерна Максим Соколов, к 2030 году АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей. Одним из абсолютно новых автомобилей станет безымянный пока минивэн, премьера которого ожидается в июне следующего года.

Сейчас в гамме АвтоВАЗа представлено восемь брендов: Granta, Vesta, Aura, Iskra, Largus, Niva Travel, Niva Legend, а также Azimut — такое название получил кроссовер, который пойдет в серийное производство в 2026 году.

АвтоВАЗ объяснил смысл названия кроссовера Azimut