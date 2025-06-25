Электрический вариант бестселлера Volvo поступит в продажу в 2026 году

Батарейный преемник Volvo XC60 готовится к дебюту на рынке.

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Шведский автопроизводитель Volvo объявил, что электрический внедорожник Volvo EX60 появится в продаже в начале следующего года. Новинка станет батарейным преемником популярного кроссовера XC60, выпускаемого как с бензиновым и дизельным моторами, так и с гибридной установкой.

Впервые о разработке EX60 стало известно в марте нынешнего года: на презентации «электрички» ES90 был показан концепт-кар. Теперь медиаслужба компании поделилась тизером в виде изображения одного из задних фонарей с L-образной световой сигнатурой.

«Volvo EX60 — это больше, чем среднеразмерный внедорожник, за этой машиной будущее. Дебют в состоится начале 2026 года», — прокомментировали в Volvo.

Технических подробностей пока мало. Известно, что электрический внедорожник будет построен на новейшей платформе SPA3, которая энергоэффективнее и вместительнее актуальной SPA2. Вероятнее всего, как и флагманский ES90, EX60 будет предлагаться в одно- и двухмоторной конфигурации. Если кроссовер унаследует батарею на 102 кВт·ч от лифтбека, то дальность хода составит около 650 км, а зарядка на 300 км будет занимать всего 10 минут.

Презентация Volvo EX60 состоится во второй половине текущего года.

Volvo XC60 — самая популярная модель в истории шведского автопроизводителя. С дебюта в 2008 году кроссовер разошёлся тиражом в 2,7 млн экземпляров, обогнав по продажам культовый седан 240, который выпускался с 1974 по 1993 годы.

Volvo официально представила флагманский электроседан ES90