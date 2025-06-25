Будущий рекордсмен гоночных трасс: представлен 1625-сильный гиперкар Koenigsegg Sadair's Spear

Новый гиперкар мощнее флагманского Jesko, одного из самых быстрых дорожных автомобилей в мире.

© Koenigsegg

Шведский производитель спортивных автомобилей Koenigsegg представил новейший гиперкар Sadair’s Spear. Машина жестко лимитированная, но в ближайшие годы мировое автосообщество однозначно не раз услышит это название. Данный автомобиль способен побить рекорд круга на множестве гоночных трасс мира и одно достижение записал в свой актив ещё на стадии тестов.

© Koenigsegg

Koenigsegg Sadair's Spear — это, по сути, модернизированный флагманский Jesko. Автомобиль получил доработанную аэродинамику с новым облегченным задним спойлером, усовершенствованные карбон-керамические тормоза и расширенные передние воздухозаборники. Была также перенастроена подвеска, уменьшена снаряженная масса и улучшена система охлаждения двигателя.

Под капотом — 5,0-литровый твин-турбо V8, сопряженный с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач сразу с восемью сцеплениями. Таким же агрегатом оснащается Jesko. Благодаря калибровке двигателя, а также доработкам аэродинамики и системы охлаждения мощность выросла на 20 сил — до 1302 л.с. И это только на обычном бензине. При использовании Е85, смеси этанола и бензина, отдача достигает 1625 л.с., что на 25 л.с. мощнее Jesko в самой топовой конфигурации Attack.

© Koenigsegg

В Koenigsegg не спешат делиться цифрами по динамике разгона и максимальной скорости. Однако то, что новинка быстрее Jesko Attack с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды с максимальной скоростью 452 км/ч, доказывает один факт. В тестовом заезде на шведской трассе Gotland Ring новый гиперкар снял 1,1 секунды с рекорда круга. А рекорд как раз принадлежал Jesko.

Любопытна история происхождения названия нового гиперкара. Если Jesko назван в честь отца основателя компании Кристиана фон Кёнигсегга, то Sadair’s Spear (переводится как «Копье Садаира») — это имя лошади, на которой Кёнигсегг-младший участвовал в скачках в 1976 году.

Всего Koenigsegg выпустит 30 экземпляров нового гиперкара. Причём в продаже автомобилей уже не осталось — все три десятка единиц забронированы ещё до запуска в производство.

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