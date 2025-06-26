Ford Explorer обзавёлся новой внедорожной версией Tremor

Два варианта двигателя, увеличенный дорожный просвет и новый элемент в дизайне.

© Ford

Компания Ford расширила линейку внедорожника Explorer. В дополнение к Active, ST-Line, ST и Platinum флагманский «вездеход» получил модификацию под названием Tremor, сообщает пресс-служба американского автопроизводителя.

© Ford

От других версий большой внедорожник отличается перенастроенной подвеской, увеличенным на 25 мм клиренсом и улучшенными углами въезда и съезда, а также повышенной защитой днища. Ещё автомобиль получил дополнительные светодиодные фары для улучшения освещения, которое пригодится на бездорожье в тёмное время суток. Другими словами, в новом варианте Explorer ещё лучше адаптирован для езды по пересеченной местности.

Моторных варианта у «Тремора» два: 2,3-литровая «турбочетверка» мощностью 300 л.с. и турбированный V6 3,0 на 400 «лошадок». Оба агрегата работают в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

© Ford

Дизайн кузова и салона Ford Explorer изменился не сильно. Отличить Tremor от четырёх других версий можно по оранжевым элементам на радиаторной решетке, 18-дюймовых дисках, руле, центральном тоннеле и картах дверей.

В официальных дилерских центрах «голубого овала» Explorer Tremor появится в конце 2025 года. Стоимость будет объявлена отдельно. Учитывая, что версия займет место между Platinum и ST, ценник будет начинаться от $50 тысяч, что по текущему обменному курсу равно 3,9 млн рублей.

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