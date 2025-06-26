Брэд Питт протестировал болид McLaren Формулы-1

61-летний голливудский актёр опробовал машину McLaren MCL60 2023 года.

© McLaren

Заводская команда McLaren в Формуле-1 организовала тесты для Брэда Питта. Двукратный обладатель премии «Оскар» проехал на гоночном болиде двухлетней давности, рассказали в пресс-службе британского автопроизводителя.

Заезды были приурочены к премьере художественного фильма «Ф-1», в котором Питт сыграл главную роль. 61-летний актёр прокатился по трассе Circuit of the Americas (COTA), на которой с 2012 года проводится Гран При США.

Подробности о тестах в McLaren не сообщили. Поэтому неизвестно, сколько кругов проехал Питт и какое время круга показал. В компании лишь отметили, что в рамках подготовки он посетил Технологический центр McLaren в Уокинге, встретился с инженерами команды и потренировался на симуляторе.

Питт не первый голливудский актёр, которому довелось управлять настоящей машиной Формулы-1. В 2011 году полноценный тестовый день за рулём болида Red Bull Racing провел Том Круз. Звезда «Топ Гана» проехал 24 круга на треке Willow Springs International Raceway в Калифорнии и за день улучшил время прохождения круга на 11 секунд.

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли вышел на мировые экраны