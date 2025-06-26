Ультралюксовый Cadillac Celestiq торжественно вручили первому покупателю

Роскошное электрическое купе было собрано вручную и стоит $350 тысяч.

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Компания Cadillac объявила о начале поставок роскошного электрокара Celestiq. Премьера этой модели состоялась ещё три года назад, а производство началось в январе 2024 года. Но поскольку сборка осуществляется вручную, до первого клиента ультралюксовый автомобиль добрался только сейчас.

Торжественная церемония вручения первой флагманской «электрички» Cadillaс покупателю состоялась в Глобальном техническом центре General Motors в Уоррене, штат Мичиган. Автомобиль обошёлся заказчику примерно в $350 тысяч (27 млн рублей по текущему обменному курсу). Личность владельца, естественно, не разглашается.

Первый проданный экземпляр снаружи и внутри окрашен в темно-коричневый цвет. Других подробностей по оснащению и дизайну машины нет. Можно лишь сказать, что Celestiq оборудован двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 664 л.с и полным приводом. Несмотря на богатое количество дополнений и настроек персонализации, техническая конфигурация у электрокара Cadillac всего одна. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а дальность хода на одном заряде достигает 490 км.

Celestiq считается прямым конкурентом Rolls-Royce Spectre, признанного лучшим в мире электромобилем класса люкс. Модель не будет лимитированной, но Cadillac планирует выпускать не больше 25 единиц в год.

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