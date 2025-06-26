АвтоВАЗ объявил старт продаж кросс-версии Lada Granta

«Внедорожная» модификация бестселлера Lada появилась в автосалонах.

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Семейство самой популярной модели АвтоВАЗа пополнилось новой версией. С 26 июня в официальных дилерских центрах началась продажа Lada Granta в исполнении Active Cross, сообщила пресс-служба тольяттинского концерна.

От стандартного лифтбека новинка отличается увеличенным на 18 мм дорожным просветом (198 мм) и защитным обвесом кузова, оберегающим лакокрасочное покрытие от повреждений на легком бездорожье. Кроме того, передний и задний свесы короче, чем на оригинальной модели, а днище лишено выступающих элементов.

«Увеличенный дорожный просвет и оптимизированная геометрия кузова обеспечивают характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами», — рассказали в АвтоВАЗе.

© АВТОВАЗ

С технической точки зрения Active Cross не отличается от базовой «Гранты». В гамме представлены 1,6-литровые атмосферные моторы на 90 и 106 л.с. Коробка передач — 5-скоростная «механика», а привод только передний.

В базовой комплектации Comfort кросс-версия Lada Granta обойдется в 1 185 000 рублей, а расширенный вариант EnjoyIVI стоит 1 370 000 рублей.

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