Bentley Bentayga по желанию состоятельной заказчицы покрасили в розовый цвет

Такого цвета нет в большой палитре роскошного кроссовера.

© Bentley

Британская компания Bentley и её придворное ателье Mulliner «выкатили» суперлюксовый кроссовер Bentayga в неожиданной раскраске, которой нет в широкой цветовой гамме флагманской пятидверки. Эксклюзивная расцветка наверняка не понравится традиционалистам и поклонникам роскошного внедорожника, но как говорится, слово клиента – закон.

© Bentley

Огромнейшая палитра Bentayga насчитывает 111 цветов, а число различных комбинаций цветов и вариаций отделки салона достигает 46 миллиардов. Однако когда в американский отдел продаж Bentley обратилась заказчица с просьбой покрасить кроссовер в конфетно-розовый цвет, оказалось, что подобной гаммы в линейке нет.

Bentley пошла покупательнице навстречу и попросила тюнеров из Mulliner исполнить её мечту. Так и появился первый кроссовер Bentayga карамельно-розового цвета. С кузова были убраны все хромированные элементы, но перекрашивать черные стойки дверей, окантовку стекол, задний спойлер и диски не стали. Поэтому розовый цвет эффектно контрастирует с черным. Салон с кожаной обивкой тоже выполнен в контрастном розово-черном цвете.

© Bentley

Неизвестно, во сколько состоятельной автовладелице обошёлся розовый Bentley Bentayga. В компании лишь отметили, что по времени покраска кузова, которая проводится вручную, обычно занимает 24 часа, а на оформление интерьера уходит 18 часов.

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