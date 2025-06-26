УАЗ вслед за КамАЗом задумался о сборке автомобилей в Венесуэле

Российские автомобильные компании покоряют Латинскую Америку.

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Российский производитель внедорожных автомобилей УАЗ планирует расширить свое присутствие в Латинской Америке после запуска конвейерной сборки на Кубе в начале 2025 года.

По сведениям источника «Известий» на заводе в Ульяновске, компания ведет переговоры о выпуске своих машин в Венесуэле. Планируется, что сборка будет организована на мощностях местных предприятий.

«Заинтересованность в запуске производства есть и с венесуэльской, и с нашей стороны», — отметил инсайдер на Ульяновском автозаводе.

Также один из старейших отечественных производителей автомобилей изучает вариант с запуском сборки в Никарагуа. Ещё несколько лет назад местный министр транспорта и инфраструктуры Оскар Сальвадор Мохика Обрегон отметил, что российские автомобили пользуются большой популярностью в стране.

С весны нынешнего года УАЗ собирает внедорожники «Патриот» и «Пикап» на кубинском заводе в Гаване. Ожидается, что уже со следующего года предприятие выйдет на проектную мощность в 500 машин в год.

УАЗ не первый российский автопроизводитель, работающий в Латинской Америке. «Москвич» достиг соглашения о поставках машин таксопаркам на Кубе, а КамАЗ планирует собирать грузовики в Венесуэле.

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